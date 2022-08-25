Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları sona erdi. 8 takımın katıldığı çeyrek final karşılaşmalarının sona ermesi ile birlikte, kupa yarı finalinde eşleşen 4 takım final mücadelesi için ter dökecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları sona erdi. 8 takımın katıldığı çeyrek final karşılaşmalarının sona ermesi ile birlikte, kupa yarı finalinde eşleşen 4 takım final mücadelesi için ter dökecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen ‘Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları sona erdi. Çok sayıda futbolseverin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaları Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Hasan Gökbel ile Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ve çok sayıda muhtar takip etti. 26 takımın katılımı ile başlayan turnuvada, çeyrek finale kalan 8 takım hafta sonu gerçekleşen karşılaşmalarda, yarı final bileti için mücadele etti. İlk gün mücadeleleri çerçevesinde A Grubu birincisi Arslanköy Mahallesi, B Grubu’nu ikinci olarak tamamlayan Eski Mezitli Mahallesi ile karşılaştı. Eski Mezitli Mahallesi bu karşılaşmadan 3 -2 galip ayrılarak yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu. Hemen arkasından oynanan A Grubu ikincisi Gökçebelen Mahallesi ile B Grubu birincisi Değirmençay Mahallesi arasındaki karşılaşmayı ise Gökçebelen Mahallesi 2-0 kazandı. Çeyrek final karşılaşmalarının ikinci gününde ise C Grubu’ndaki mücadelesini birinci olarak tamamlayan Kuyuluk Mahallesi ile D Grubu ikincisi Karahacılı Mahallesi arasında oynanan karşılaşmanın normal süresi 1–1 berabere tamamlandı. Eşitliğin bozulmaması üzerine yapılan penaltı atışlarını kazanan Kuyuluk Mahallesi, yarı finale adını yazdıran üçüncü takım oldu. Son olarak oynanan C Grubu ikincisi Uzunkaş Mahallesi ile D Grubu’nu birinci olarak tamamlayan Karaisalı Mahallesi arasındaki mücadeleyi 3–0 kazanan Uzunkaş Mahallesi, yarı finalde mücadele edecek dördüncü ve son takım oldu.

Çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, yarı finale yükselen takımlar arasındaki eşleşmeler de belli oldu.

27 Ağustos’ta gerçekleşecek yarı final karşılaşmalarında Eski Mezitli Mahallesi ile Gökçebelen Mahallesi karşı karşıya gelirken, Kuyuluk Mahallesi ile Uzunkaş Mahallesi mücadele edecek.

Yarı final karşılaşmalarının sona ermesinin ardından ise turnuvanın final mücadelesi 30 Ağustos’ta oynanacak.