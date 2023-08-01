Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesinde toplamda 2 bin 300 metrelik alanda gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları sürüyor.

İlk etapta İsmet İnönü Bulvarı ile Koru Caddesi arasındaki 900 metre uzunluğundaki yol yenilenerek trafiğe açıldı. Fındıkpınarı Caddesinin Çankaya ve Çamlıca mahalleleri sınırları içerisinde yer alan ikinci kısım çalışmaları çerçevesinde Koru Caddesinde bin 400 metre uzunluğundaki yolda yenileme çalışmalarına devam edilirken, çalışmalar sona erdiğinde toplamda 2 bin 300 metre uzunluğundaki Fındıkpınarı Caddesi yenilenmiş olacak.