Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganından hareketle düzenli olarak yürüttüğü öğrenci seminerlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganından hareketle düzenli olarak yürüttüğü öğrenci seminerlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde atıkların minimize edilmesi, doğru yönetimi, usulüne uygun bertarafının sağlanması ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasına katkı sağlamak amacıyla öğrenciler için eğitim seminerlerine devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerleri geçen yıl 2 bin 800 öğrenciye atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmişti.

2022-2023 eğitim öğretim yılında da devam eden eğitimler dahilinde Namık Kemal İlkokulu ile TOBB İlkokulu öğrencileri için seminer düzenlendi. Eğitimlerin içeriği hakkında açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü doğal kaynakların kullanımı ve atık oluşumunun en aza indirilmesine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için israfın önlenmesi doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun minimize edilmesi amacı ile ilimiz sınırları içerisinde bulunan okullarımızda her yıl 3.sınıf öğrencilerimize sıfır atık eğitimleri verilmektedir. Bu dahilde Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan çevre mühendisleri tarafından son planlamada Düzce TOBB İlkokulu 3.sınıf öğrencilerine ortalama bir ders saati sürmesi planlanan sıfır atık ve atık bilinci eğitimi verilmiştir.”

“Bu yıl hedef 3 bin öğrenciye ulaşmak”

Eğitim seminerlerinde Sıfır Atık Maskotu Fındıkcan da öğrenciler ile buluşurken atıkların minimum seviyeye indirilmesi konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilendirme kitapçığı dağıtıldı. Eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenecek seminerlerle 3 bin öğrenciye birebir ulaşılması hedefleniyor.