Fındıktan üretilen hamurun top haline getirilerek cevizle buluştuğu 41 yıllık geleneksel Sinop tatlısı Boyabat ezmesi, tüketenlere yüksek miktarda enerji sağlıyor.

Fındıktan üretilen hamurun top haline getirilerek cevizle buluştuğu 41 yıllık geleneksel Sinop tatlısı Boyabat ezmesi, tüketenlere yüksek miktarda enerji sağlıyor.

Sinoplu Şekerci Mehmet Gürbüz usta tarafından 41 yıl önce başlatılarak geleneksel hale gelen fındığın hamur haline getirilerek üretildiği Boyabat ezmesi, her sezonda yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi görüyor. Çikolatayla da birleşen eşsiz lezzet, şehre gelemeyenler için kargoyla şehir dışına gönderiliyor.

"Tam anlamıyla enerji deposu"

Geçmişte Boyabat’ta şekerci mesleğinin çok yaygın olduğunu ve dedesinin de onlardan biri olduğunu kaydeden Serdar Gökceağaçlı, “Daha önceden şeker ezmesi yapılıyordu, dedem bunu fındık ezmesi ve cevizin uyumuyla yorumlayarak bu hale getirmiştir. Pancardan olma toz şekeri çok yoğun çekilmiş fındıkla yeterli miktarda un ile beraber karıştırılarak bu hale geliyor. Hamur haline getirilip, top top kesilip üstüne ve altına ceviz eklenerek yapılıyor. İçerisindeki çok miktarda fındık, alt ve üstünde ise cevizle beraber tam anlamıyla enerji deposudur” diye konuştu.

Dedesi Şekerci Mehmet Gürbüz’ün üründe özel isim kullandığı ve Boyabat ilçesine mâl ettiği için patentinin alınamadığını, yalnızca yöresel işaret alındığını belirten Gökceağaçlı, ürünün kilogram fiyatının da 240 TL olduğunu söyledi.

İnternetten aldıkları siparişle Türkiye’nin her yerine kargoyla gönderdiklerini de söyleyen Gökceağaçlı, “Rağbet çok fazla, yaz ayında ilimize çok fazla yerli turist geliyor ve onlara kargoyla da gönderdiğimizi söyledikten sonra kış aylarında bizim için ek gelir kaynağı oluyor” dedi.

"Çikolatayla beraber ağır bir tatlı oluyor"

Çikolatalı Boyabat ezmesinin yapımını anlatan Esra Özman, “Çikolatayı eritip derecesini ayarlıyoruz, ezme toplarını çikolatanın içine bırakıyoruz. Çatal yardımıyla iyice çikolataya bulayıp tepsimize koyuyoruz. Üstüne ceviz koyduktan sonra da donmasını bekliyoruz. Bence çikolatalı olan daha güzel, çikolatayla beraber biraz ağır bir tatlı oluyor. Kalori değeri de tabi artıyor, çikolata işin içine girdiğinde daha bir enerji veriyor” dedi.

Kilosu 500 TL olan çikolatalı Boyabat ezmesinin ise tek seferde en fazla 1-2 adet tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

"Damakta güzel tat bırakıyor"

Tüketildiğinde insanın vücudunda farklı bir enerji hissettiğini söyleyen Hilal Tufan, “Yedikten sonra insana fazladan enerji güncellemesi gibi oluyor, moral yükseliyor. Tadı da hoştur, yedikten sonra damakta güzel tat bırakıyor. Tek seferde en fazla 3 adet tüketilmeli, aşırı enerji ve kalori içeriyor fazlaya kaçmamak gerekir. Çikolatalısı da çok güzeldir, klasik badem ezmesiyle sütlü çikolatanın karışımının zaten muazzam tadı vardır. Onu da bildiğim için, çoğu kişiye de demesini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.