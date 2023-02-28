Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süresinin 3 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatarak üreticilerin bu son şansı iyi değerlendirmelerini istedi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süresinin 3 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatarak üreticilerin bu son şansı iyi değerlendirmelerini istedi.

Karan yaptığı açıklamada, “Bitkisel ürün sigortası kapsamında, fındık ürünü için tüm illerde geçerli olan poliçe son kabulü tarihi TARSİM tarafından 3 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı. 2023 mahsulü ürününü başta zirai don riski olmak üzere doğal afetlere karşı güvence altına almak isteyen üreticilerin 3 Mart’a kadar yetkili sigorta acenteleri aracılığıyla poliçelerini düzenletebileceklerdir. Bundan sonraki süreçte fındık ürününün zirai don, sel, fırtına gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalabileceği olası doğal afetlere karşı en güvenilir liman devlet destekli tarım sigortasıdır. Yüzde 67’ye varan devletin prim desteği ile Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu yapmış her üreticimizin geç kalmadan fındık bahçelerindeki ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde ilerideki günlerde yaşanacak afetlerden oluşacak kayıplarını karşılama fırsatları olacaktır. Bu son fırsatı iyi değerlendirelim ve ürünümüzü güvence altına alalım” dedi.