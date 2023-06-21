Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hava şartları nedeniyle fındıkta külleme hastalığını görüldüğü belirtilerek üreticilere ilaçlama yapılması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Fındıkta külleme hastalığı için sahada yapmış olduğumuz gözlemler ve üreticilerimizden gelen bildirimler sonucunda bölgemizde hava şartlarının uygun seyretmemesinden dolayı gerekli mücadelenin yapılamaması neticesinde fındık yapraklarında ve zuruflarda yoğun bulaşmalar olduğu tespit edilmiştir. Üreticilerimiz hava şartlarının uygun olduğu günlerde hastalığın ilerlememesi ve tedavi etmek için gerekli ilaçlı mücadeleyi yapmaları gerekmektedir” denildi.