Giresunlu fındık sanayicisi Mustafa Demirci, yeni fındık sezonunda yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Sezonun sonuna yaklaşırken, fındık fiyatının düşmesinde yeni ürün rekolte beklentilerinin de etkili olduğunu kaydeden Demirci, “Geçen yıla ait mahsul üreticinin elinde maksimum yüzde 5 civarında kaldı. Neredeyse fındığın tamamı pazara indi diyebiliriz. Bundan sonraki fındık fiyatı yeni mahsullün rekoltesine bağlı olarak şekillenecektir. Dolaysıyla şuanda beklenen nisan yağmurları kar olarak geldi ama fındıkta don etkisi korkulan derecede olmadı. Bu da rekoltenin fena olmayacağı anlamına geliyor. Bu sebeple yeni üründen rekolte beklentisi de fındık fiyatının 61 TL’den 57 TL’lere düşmesindeki etkenlerden biridir” diye konuştu