Fındıkta rekolte çalışmaları 9 ilde tamamlanırken, Doğu Karadeniz illerinde rekoltenin düştüğü, Batı Karadeniz’de ise, rekolte artışı olduğu görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kesimlerin tespit ettiği komite tarafından yapılan 2023 yılı fındık rekolte çalışmalarında fındık üretimi yapan illerin 9’unda rekolteler belirlendi.

Fındıkta çotanak sayımı ile yapılan rekolte tahmin çalışmaları Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Düzce, Katamonu, Samsun, Sakarya ve Kocaeli illerinde belirlendi. Yapılan çalışmalarda Doğu Karadeniz illerinde genelde rekoltenin düştüğü görülürken, Batı Karadeniz illerinde ise, rekoltenin yükseldiği tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kesimlerin tespit ettiği komite tarafından her yıl çotanak sayımı ile yapılan rekolte tahmin çalışmalarına göre, Giresun’da 2022 yılında 92 bin 401 ton olan rekolte tahmini 2023 yılında 91 bin 671 ton, Trabzon’da 2022 yılında 52 bin 461 tonunun 2023 yılında 39 bin 492 ton, Artvin’de 5 bin 179 ton olan 2022 rekoltesinin 2023 yılında 4 bin 891 ton, Rize’nin bin 295’den bin 264’e, Düzce’nin 83 bin 470’den 70 bin 166’ya, Kastamonu’nun 7 bin 256’dan 6 bin 671’e düştüğü tespit edildi.

Rekoltesi 2022 yılına göre yükselen illerde ise, Samsun’da 112 bin 301’den 124 bin 464’e, Sakarya’da 98 bin 267’den 100 bin 32’ye, Kocaeli’nde 11 bin 279’dan 12 bin 833 tona yükseldiği belirlendi.

Rekolte çalışmaları tamamlanan 9 ile göre ise tahmini rekolte 451 bin 485 ton olarak tespiti yapıldı. Ordu, Sinop, Tokat, Gümüşhane, Zonguldak, Bolu ve diğer illerde ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.