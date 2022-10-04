Fındık sezonunun bitmesinin ardından üreticiler mahsullerinin büyük kısmını satarken, çerezlik fındıklarını ise kavurmaya başladı. Ordulu üreticiler kavurma işlemlerini evde yapmak yerine çoğunlukla tesislerde gerçekleştiriyor.

Fındık sezonunun bitmesinin ardından üreticiler mahsullerinin büyük kısmını satarken, çerezlik fındıklarını ise kavurmaya başladı. Ordulu üreticiler kavurma işlemlerini evde yapmak yerine çoğunlukla tesislerde gerçekleştiriyor.

Teknolojinin gelişmesi ile fındıklar artık sobalarda değil, fındık kavurma makinelerinde kavruluyor, sonrasında ise bozulmaması için vakumlanarak saklanıyor. Farklı illerde yaşayan vatandaşlar bulundukları yerde fındık kırma ve kavurmaya uygun ortam bulunmadığı için Ordu’nun birçok ilçesinde bulunan fındık kırma, kavurma ve vakumlama tesislerini tercih ediyor. Altınordu ilçesinde de bulunan fındık kırma, kavurma ve vakumlama tesisinin işletmecisi Mehmet Avcı, bu tarz tesislerin vatandaşlara kolaylık sağladığını söyledi.

“Taleplere yetişemiyoruz”

Mehmet Avcı, tesiste taleplere yetişemediklerini her gün kilolarca fındık geldiğini belirterek, “Vatandaş bize kendi fındığını getiriyor. Talepleri yetiştirmeye uğraşıyoruz. Tabi sezonun getirdiği bir yoğunluğumuz var siparişleri yetiştirmeye uğraşıyoruz. Müşterilerimizin birçoğu bize duacı, şimdiye kadarki dönüşlerin hepsi güzel. Zaten bize bir gelen bir daha geliyor" dedi.

Zaman kaybını önlemek için tercih ediliyor

Geçen yıllarda vatandaşların fındıklarını evlerinde kavurduğunu ancak günümüzde tesise getirerek zaman kaybı yaşamadıklarını ifade eden Avcı, “Vatandaş kendisi evde ihtiyacı kadar günü birlik akşamlık neyi yiyecekse onu kırıp kavuruyordu, yarısını da yakıyordu. Şimdi öyle bir derdi yok. Bize yaptırıyor istediği kadar yiyor, evde otururken, misafirliklerine, hediyeliklerine hepsine yardımcı olmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar yoğunluktan dolayı fındıklarını 25 gün sonra alabiliyor”

Avcı, fındığını bırakan vatandaşların fındıklarını yoğunluk nedeniyle en erken 25 gün sonrasında alabildiğini söyledi. Fiyatların yapılacak işleme göre değiştiğinin de altını çizen Avcı, “Sadece kırma kavurma 8 lira, sadece kırdıracaksa vatandaş 4 lira, 1 kiloluk ambalaj yaptırılacaksa kırıp, kavurma ve vakumlama da dahil 11 lira, 500 gramlık kırıp, kavurma ve vakumlama 12 lira, 5 kiloluk kırıp, kavurma ve vakumlamayı da talebe göre yapıyoruz” diye konuştu.