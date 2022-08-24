Fatsa Mevsimlik Tarım İşçileri (METİP) alanında bulunan tarım işçilerinin çocukları, Fatsa Belediyesi organizesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği unutamayacakları bir gün yaşadı.

Fatsa Mevsimlik Tarım İşçileri (METİP) alanında bulunan tarım işçilerinin çocukları, Fatsa Belediyesi organizesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği unutamayacakları bir gün yaşadı.

Tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi için METİP alanında Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenler tarafından oluşturulan sınıflarda eğitimlere katılan çocuklar için zaman zaman sosyal kültürel faaliyetler de düzenleniyor. Bu kapsamda METİP alanındaki eğitimlerine ara vererek araçlarla Fatsa Belediyesi Uzunkum Plajı’na getirilen çocuklar burada düzenlenen Uçurtma Şenliği ile eğlenceli bir gün yaşadı. Çocukları için düzenlenen şenliğe Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da katıldı. Başkan Kibar çocuklarla birlikte uçurtma uçurduktan sonra onlara kendi elleri ile dondurma ikramında da bulundu.

Eğitim konusunda çok hassas olduklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Fındık işçilerimiz ilçemizde kaldıkları sürece çocuklarının eğitimleri ve kişisel gelişimleri için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda her geçen yıl yeni bir aşama kaydediyoruz. Bugün onlarla bir arada olmaktan, onların sevinçli olduklarını görmekten bizler de mutlu olduk” dedi.