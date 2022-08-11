Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Alaplı’ya bağlı Mollabey köyünde mevsimlik fındık işçisi olarak çalışan 400 fındık işçisine kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme etkinliği düzenlendi. 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla #KadınaElKalkamaz mottosuyla gerçekleştirilen etkinliği büyük ilgi gördü.

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