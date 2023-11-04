DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan binlerce ailenin geçimini sağlayan Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine 10 ayda 5 bin 585,25 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de de binlerce çiftçi tarafından üretiliyor.

Fındık üretiminin önemli yerlerinden olan Düzce’de bu yıl Ocak ayında 489 ton, Şubat ayında 265 ton, Mart ayında 421 ton, Nisan ayında 255 ton, Mayıs ayında 603 ton ve Haziran ayında da 487 ton, Temmuz ayında 534,6 ton, Ağustos ayında 424,9 ton, Eylül ayında 1 milyon 172 ton 750 kilo ve Ekim ayında ise 933 ton olmak üzere 5 bin 585,25 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce’den 2022 yılında ise AB ülkelerine toplam 20 bin 299 ton 35 kilo iç fındık ihracatı yapılmıştı.