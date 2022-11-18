Serbest piyasada son 2 aydır 47 lira seviyelerinde sabitlenen fındık fiyatı yıl sonu yaklaşırken 1.5 liralık yükselişle 48.5 TL’yi gördü.

Serbest piyasada son 2 aydır 47 lira seviyelerinde sabitlenen fındık fiyatı yıl sonu yaklaşırken 1.5 liralık yükselişle 48.5 TL’yi gördü.

Serbest piyasada yeni sezona 47 TL’den başlayan fındık fiyatı, çok sürmeden gerilemeye başlamış geçen hafta 45 TL’ye kadar düşmüştü. Fındık fiyatı bu haftayı ise yükselişle kapatarak 48 ila 48.5 aralığında seyrediyor.

Giresun’un tarihi Fındık Pazarı’nın esnaflarından Mustafa Kankaya fındık fiyatının önümüzdeki haftalarda bir miktar daha yükselerek TMO’nun alım fiyatını yakalamasından umutlu olduklarını belirterek “Bugün itibarıyla serbest piyasada Giresun kalite 48 ila 48.5 TL arasında, levant kaliteyi ve sivri fındığı ise 43 TL’den alıyoruz. Sezona 47 liradan başlayan fındık fiyatı bir ara 45 TL’ye kadar gerilemişti. Ancak yaklaşık 2 aydır 47 lira seviyelerinde sabitlenen fındık fiyatında son 1 gündür yukarı doğru bir kıpırdama oldu. Şuanda 1 ila 1.5 TL arasında bir yükselişle 48 TL’nin üzerinde alıcı buluyor. Giresun kalite fındık 48.5 Tl’den alınırken, levan kalite ve sivri fındık ise 43 TL civarında” dedi.

Avrupa’daki enerji krizi fındık ihracatını etkiledi

Fındık fiyatını arz ve talep belirleyecek olsa da bir miktar daha yükselerek TMO’nun alım fiyatını yakalayabileceğini de belirten Kankaya, “Ebetteki fındık fiyatını ön görmek çok zor çünkü fiyatları belirleyen arz ve taleptir. Bu ülkemizin fındık rekoltesine ve ihracatımıza eş değer anlamına geliyor. Bu duruma göre geçen yıl ülkemizin kabuklu fındık ihracatı 300 bin ton iken bu yılki ihracat rakamımız 275 bin ton civarında. Geçen yılın bu aylarına göre ihracatımız biraz geride gibi görülüyor. Buna karşılık ilgili bakanlığımızın açıkladığı rekolte ise, 762 bin ton olarak belirlendi. Dolayısıyla rekoltemiz bir önceki yıla göre bir miktar ilerde ama ihracatımız ise bir miktar geride. Bu da fiyatların arz ve talebe göre istediğimiz seviyelerde olmadığının nedenini ortaya koyuyor. İhracatın biraz düşük olmasının nedeni ise elbette dünyada yaşanan küresel ekonomik kriz ve özellikle Avrupa ülkelerindeki enerji krizi etkili olmuştur” diye konuştu.

Üreticinin elinde yüzde 30 civarında fındık kaldı

Üreticinin elinde yüzde 30 seviyelerinde fındık kaldığını da kaydeden Kankaya “Eylül ayı itibarıyla müstahsil satışlı fındık 250 bin ton civarındaydı. Bu rakamın içerisinde ekim ve kasım ayları yok. Bu ayları da hesaka kattığımızda tahmini olarak üreticinin elinde yüzde 25 ila 30 bandında fındık kalmıştır diyebiliriz. Bu üreticilerimizde aciliyeti olmayan biraz daha fındık fiyatının yükselmesini umut eden üreticilerimizdir” dedi.

Öte yandan bazı üreticilerde ellerinde bulunan fındıkları 50 liraya kadar yükselmesi halinde satacaklarını belirttiler.