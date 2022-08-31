Serbest piyasada fındık fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Rekoltenin beklenenin altında gerçekleşmesinin fiyatları yükselme eğilimine soktuğu belirtildi.

Serbest piyasada fındık fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Rekoltenin beklenenin altında gerçekleşmesinin fiyatları yükselme eğilimine soktuğu belirtildi.

Zonguldak’ta serbest piyasada bugün 50 randımanlı kabuklu fındık 46 TL’den işlem görüyor. Eylül ayında okulların açılacak olması, gurbetçilerin geri dönmesiyle fiyatların yükselmesi bekleniyor. Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, serbest piyasada fındık fiyatının 46 lirayı bulduğunu belirterek, "Birkaç ay içerisinde fındık fiyatı 50 liranın üstüne çıkarak ummadığımız rakamları görecektir" dedi.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, rekolte azlığı ve üreticinin pazara az miktarda fındık indirmesi nedeniyle piyasada ürün fiyatının hızla yükselmeye başladığını kaydederek, "Sezon başlayalı henüz bir hafta oldu. İlk günlerde 44 liradan serbest piyasada fındık alıcı buldu. Sezonun başlangıcından sonra geçen bir haftalık zaman içerisinde fiyat 46 lira seviyesini gördü. Serbest piyasa gösteriyor ki fındık rekoltesi düşük ve üretici pazara fındık indirmedikçe fiyatlar giderek yükselmektedir" diye konuştu.

"Fındık fiyatlarının önü açık"

Türkoğlu, fındık fiyatının serbest piyasada 50 TL üzerine yükseleceği yönünde beklentileri bulunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Eylül ayı okulların açıldığı dönem, fındıkta hasat sonu. O nedenle bu ayda piyasaya her yıl ciddi fındık inişi yaşanıyordu. Bu da piyasada fındık fiyatının az da olsa durmasını sağlıyordu. Çünkü eylül ayında pazara inen fındık, ihracatçıların stoklarını dolduruyordu. Ancak bu yıl beklendiği gibi olmayacaktır. Bugün serbest piyasada 46 lirayı bulan fındık fiyatı eylül ayında da yükselmeye devam edecektir. Bununla birlikte rekolte geçen yılın neredeyse üçte biri oranındadır. Rekolte azlığı ve mevcut ürünlerin pazara inmemesi Eylül, Ekim ve Kasım aylarında serbest piyasada fındık ihtiyacı doğuracaktır. Bu da fiyatının daha hızlı yükselmesini sağlayacak. Birkaç ay içerisinde fındık fiyatı ummadığımız rakamları üzerinde görülecektir. Tahminlerimiz bu yönde. Bugüne kadar fiyat konusunda hiç yanılmadık, bu kez de yanılmayacağız. Bir ay daha dişini sıkmalı, sabır göstermeli. Pazara az miktarda fındık indirmeye devam etmeli, özellikle emanete fındık vermemeli."

Türkoğlu ayrıca, üreticilerin TMO’yu tercih etmeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Ürününü illa satmak durumunda olan üretici malını TMO’ya versin” diye konuştu.