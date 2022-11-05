Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir fındık bahçesinde temizlik amaçlı yakılan dallardan sıçrayan kıvılcımlar, samanlığı küle çevirdi.

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir fındık bahçesinde temizlik amaçlı yakılan dallardan sıçrayan kıvılcımlar, samanlığı küle çevirdi.

Yangın, Aziziye Mahallesi Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde temizlik amacıyla yakılan fındık dallarından sıçrayan kıvılcımlar, saman dolu depoyu tutuşturdu. Depodan çıkan dumanı fark eden bahçe sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesi ile yangının bahçeye yayılmasının önüne geçildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.