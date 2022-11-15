DÜZCE(İHA) – Düzce’de fındık üreticilerine budama işlemlerinde kullanılmak amacıyla motorlu testere, çift kol budama makası, el testeresi, el makası teslimi yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de fındık üreticilerine budama işlemlerinde kullanılmak amacıyla motorlu testere, çift kol budama makası, el testeresi, el makası teslimi yapıldı.

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projeleri dahilinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen fındık üretiminde budama elemanı yetiştirilmesi ve üretimin artırılması projesi budama ekipmanı teslim töreni gerçekleştirildi.

Proje ile Düzce ilinde fındık alanlarında doğru tarım teknikleri uygulayarak ülkemiz ve dünya tüketicisine daha kaliteli, daha fazla fındık üretimi yapılması için bu hususta fındıkta budamanın öneminin belirtilmesi ve çiftçilerin budama elemanı olarak yetiştirilmesi amacıyla budama ekipmanı dağıtıldı. Çiftçilere budama işlemlerinde kullanılmak amacıyla toplam motorlu testere, çift kol budama makası, el testeresi, el makası teslimi yapıldı.

Düzce genelinde yürütülmekte olan proje sayesinde çiftçiler budama konusunda bilinçlenecek, ekonomik açıdan değerli olan fındığın daha fazla ve kaliteli üretilmesi ile başta üreten çiftçiler olmak üzere Düzce ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olunacak.