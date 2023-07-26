Samsun’da fındık bahçesini temizlemeye giden çiftçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ayvacık ilçesi Terice Mahallesi’nde meydana geldi. Fındık bahçesindeki otları temizlemeye giden Temel Öztürk (49) ile arkadaşı Ali Paşa (53) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Paşa tabancayla ateş açarak Temel Öztürk’ü yaraladı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Temel Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Paşa ise kaçtı. Jandarma kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Temel Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.