Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesinin Kesikkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Öz idaresindeki 55 AFS 612 plakalı ATV, fındık bahçesine giderken rampa aşağı indiği sırada toprak zemine çarpıp devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen ATV’den düşen 87 yaşındaki Emine Sarı yaralandı. Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sarı ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun’daki özel hastanede hayatını kaybetti.

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