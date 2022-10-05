Samsun’da fındık bahçesinde yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan baba-oğul hastanelik oldu.

Samsun’da fındık bahçesinde yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan baba-oğul hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Elmaçukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zahit Karataş (51) ile oğlu Muhammet Karataş (27) kendilerine ait fındık bahçesinde bahçe temizliği yapıp fındık dalını keserken, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Etraftan yardım isteyen Zahit Karataş ve oğlu Muhammet Karataş’ın yardımına yakınları koştu. Yaralı baba-oğul özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.