Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fındık alanlarının ilgili bakım ve besleme faaliyetleri için en uygun zaman olduğunu ve bir hastalık, zararlı mücadelesi ile fındık bahçelerinde arzu edilen verim ve kalite artışının sağlanabildiğini söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fındık alanlarının ilgili bakım ve besleme faaliyetleri için en uygun zaman olduğunu ve bir hastalık, zararlı mücadelesi ile fındık bahçelerinde arzu edilen verim ve kalite artışının sağlanabildiğini söyledi.

Fındık üretiminde teknik ve kültürel uygulamaların aksatılmadan yerine getirilmesi verim ve kaliteyi artırıyor. Fındık bahçelerinde bakım ve besleme işlemlerinin zamanında ve tekniğine uygun yapılması önem taşıyor. Fındık alanları ile ilgili bakım ve besleme faaliyetleri için en uygun zaman olması dolayısıyla bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Fındık genellikle zahmetsiz bir ürün gibi kabul edilmekte, hasat ve kurutma işlemlerinden sonra diğer hasat sezonuna kadar bu bahçelerde başka bir faaliyet olmadığı düşünülmektedir. Oysa emeksiz bir kazanç yoktur ve hasadın hemen ardından sonbaharla birlikte vakit geçirmeden bu bahçelerle ilgili bakım işlemlerine başlanılması gerekmektedir. Özellikle dönemsel külleme ve bakteriyel yanıklık hastalıklarına karşı dip sürgünlerinin temizlenmesi, yere dökülen yaprakların toplanması, kuruyan, kırılan, uçkurutan ve dalkıran zararı olan dallar ile yanı sıra iç kısımda gölge oluşturulabilecek sürgünlerin de kesilerek bahçe dışına çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca bakteriyel yanıklık hastalığı ve mayıs böceği zararı olan bahçelerde ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Yine her yıl hasattan sonra uygun biçimde toprak örneği alınarak analiz ettirilmeli, gübre uygulamaları da bu sonuca göre gerçekleştirilmelidir. Üreticilerimizin düzenli olarak bahçelerini kontrol etmeleri; hastalık, zararlı ve bitki gelişimi bakımından oluşabilecek arazları erken fark etmelerini ve başından itibaren önlem almalarını sağlayacaktır" dedi.

Teknik ekipler sahada

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022 yılında başlatılarak 2 yıl süre ile yürütülecek olan Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi’nin hayata geçtiğini söyleyen Müdür Sağlam, "Proje ile, fındık yetiştiriciliği yapılan 13 ilçemizdeki 500 mahallede, 1000 üretici ile ve 24 teknik ekibin kontrolünde seçilen proje bahçelerinde; örnek çiftçiler marifetiyle, toprak analizine dayalı ve tekniğine uygun gübreleme, budama ve dip sürgün kontrolü yanı sıra külleme, bakteriyel yanıklık, dalkıran, fındık kurdu, yabancı ot gibi zararlı etmenlerle mücadele uygulamaları yapılarak fındık üreticilerinin gözlem yapmaları da sağlanmaktadır. Hasat sonrası fındık bahçelerinde iyi bir budama, toprak tahliline göre yapılacak bitki besleme ve entegre mücadele prensipleri doğrultusunda planlanan bir hastalık-zararlı mücadelesi ile fındık bahçelerinde arzu edilen verim ve kalite artışının sağlanabilir. İlimiz fındık verimi ve kalitesinin artırılması yönünde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.