DÜZCE(İHA) –Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi fındığın atığını değerlendirerek mantar üretimi yapıyor.

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DÜTAGAM) her yıl gerçekleştirdiği tıbbi ve yenilebilir mantar hasadının bu yılki mantarı, ölümsüzlük mantarı olarak da bilinen Reishi mantarı oldu.

Düzce Üniversitesi’nde gelenekselleşen 3. DÜTAGAM tıbbi mantar hasadında bu yıl Reishi Mantarı, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve davetli katılımcılar tarafından hasat edildi.

DÜTAGAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay yaptığı açıklamada “Araştırma merkezimizde bölgede tarımsal faaliyetler sonucunda ortaya çıkan atıkları, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz. Bunlardan bir tanesi de tıbbi mantar üretimi. Şimdiye kadar istiridye ve shiitake mantarının üretimini yaptık. Simdi de ölümsüzlük mantarını (reishi) yetiştirdik. Bölgemizde ağırlıklı olarak fındık atıkları ortaya çıktığı için fındığın atıklarını değerlendiriyoruz. Fındık zürufu ve fındık dalı (ışkın) budama atıklarından dünyada ilk defa mantar ürettik ve patent başvurusunda bulunduk. Ülkemizde fındık hasadı sonrasında 1.7 milyon ton fındık dalı atık olarak açığa çıkıyor ve birçok yerde ne yazık ki yakılarak bertaraf ediliyor. Yaptığımız bu çalışmalarla bölgede faaliyet gösteren çiftçilerin, hasat sonrası açığa çıkan atıklarını katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bölgeye rol model olmak istiyoruz”

DÜTAGAM Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut ise “Yükseköğretim Kurulu’nun başlattığı Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması temalı program çerçevesinde Üniversitemiz, 2016 yılında Çevre ve Sağlık Alanında ihtisaslaşan üniversite olarak ilan edildi. Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde DÜTAGAM kuruldu. Merkezimizde tarımsal atıklardan tıbbi ve yenilebilir mantarın yanı sıra tarımsal kompost gübre ve malç üretimi yapıyoruz. Bölgeye rol model olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yapılan çalışmaların çok verimli ve faydalı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından Vali Cevdet Atay’a kurutulmuş tıbbi Reishi ve Shiitake mantar tozu gibi ürünlerin yer aldığı hediye paketi takdim edildi.