DÜZCE(İHA) – Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Ziraat Odası ziyaretinde fındığın artan maliyeti ve fındığı verilecek taban fiyat masaya yatırıldı.

Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve beraberindekilerle Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu ve yönetimini ziyaret ettik.

Öztürk ziyaretti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Fındık üreticilerimizin artan maliyetleri, fındığa verilecek taban fiyat, TMO ve Fiskobirlik’in işbirliğiyle, Fiskobirlik depoları ve personelin doğru değerlendirilmesi, çatlak fındıkların bekletilmeden satış yapılacak şekilde ayrı depolanması ve Fiskobirlik’in mamül olarak işleyip yurtdışına satışı konuları hakkında görüşmelerimiz oldu” dedi.