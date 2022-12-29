Atatürk Üniversitesi Oltu Beşerî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü tarafından "Doğu Anadolu Şirketleri ve Sektörel İstihdam" isimli panel gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşerî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü tarafından "Doğu Anadolu Şirketleri ve Sektörel İstihdam" isimli panel gerçekleştirildi.

Panel, Doç. Dr. Tuba Özkan, Dr. Ögr. Üyesi Murat Dilmaç, Arş. Gör. Dr. Serpil Sumer, Arş. Gör. Hilal Mola ve Arş. Gör. Mehmet Gözel tarafından, Finans Bankacılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak’ ın moderatörlüğünde Oltu Beşerî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi.

Gerek öğrenciler gerekse sektörden büyük ilgi gören panele, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Kürşat Karagöl, II. Organize Sanayi Bölge Müdürü Fırat Karakaya ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Devlet Yardımları Şube Müdürü Emre Hancığaz panelist olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın destekleriyle üniversite-sektör iş birliğinin artarak devam edeceğine vurgu yaparak, Rektör Çomaklı ve sektörün uzman yöneticilerine verdikleri destekler için teşekkür etti.

Moderatörlüğünü yürüttüğü panel çerçevesinde konuşan Finans Bankacılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak ise “Tek kanatla geleceğe uçamayız" sloganına vurgu yaparak sınıflardan duvarları kaldırdıklarını ve sektörle her hafta öğrencileri buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Panelin kapanışında panelistlere teşekkür plaketleri takdim edilerek, öğrencilere de katılım belgeleri verildi.