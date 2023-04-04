Finansman çözümleri ile erişilebilir tech-fin deneyimi sunan Financell, yalın ve şeffaf kredilendirme sistemiyle teknolojik ürünlerle beraber artık yeşil enerjiyi de bütçeye uygun hale getiriyor.

Hızlı ve kolay ödeme çözümleri ile kullanıcılarına yeni nesil finansman desteği sunan Financell, güneş enerjisi projelerine finansman desteği vererek Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çözümler sunmaya başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeşil enerjiye dönüşümü hedefleyen şirketler, gerekli yatırım için Financell’de avantajlar ve esnek ödeme planları ile 60 aya varan ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek.

“Yüzde 100 yenilenebilir enerji ülkemizin ve grubumuzun önceliği”

Turkcell, enerji tüketimini takip ediyor ve kapsamlı yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştiriyor. Operatör, yüzde 100 yenilenebilir enerji tüketen ve yenilenebilir enerji üreten bir şirket olarak 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürüyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Financell Genel Müdürü Z. Korhan Bilek, “Gezegenimizin ve toplumumuzun geleceği için yenilenebilir enerji artık herkesin gündeminde. Grubumuzun bu alanda kapsamlı bir yol haritası var. Şirket olarak biz de yeşil finansmanı odağımıza aldık. Güneş enerjisi baştan bir yatırım gerektiren, kurulum sonrasında çok düşük maliyetlerle üretim sağlayan bir iş modeline sahip. Yatırımın dönüş süresi 5 yılın altında ve sizi gelecekteki enerji fiyatlarının dalgalanmasından da koruyor. Güneş enerjisi projelerine finansman çözümlerimiz ile Solarex Enerji ve Teknoloji Fuarı’na katılıyoruz. Sağlayacağımız finansman destekleriyle, Turkcell’in teknolojisi ve gücü ile hem daha sürdürülebilir bir çevre sunmaya yardımcı olacak hem de GES projelerinin büyümesine katkı sağlayacağız” dedi.