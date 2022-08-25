Teknolojiyle krediyi buluşturarak kurumsal müşterilerine finansman desteği sunan Financell, yeni ürünü Dijital Dönüşüm Finansmanı ile birçok sektörün ve kurumsal müşterilerin dijitalleşme süreçlerinde kapsamlı finansman çözümleri sunuyor.

Teknolojiyle krediyi buluşturarak kurumsal müşterilerine finansman desteği sunan Financell, yeni ürünü Dijital Dönüşüm Finansmanı ile birçok sektörün ve kurumsal müşterilerin dijitalleşme süreçlerinde kapsamlı finansman çözümleri sunuyor.

Turkcell’in finansman alanında faaliyet gösteren iştiraki Financell, bireysel müşterilerinin yanı sıra geçtiğimiz yıldan bu yana kurumsal müşterilere de finansman desteği sunmaya odaklandı. Yapılan açıklamaya göre şirket, banka dışı finansal sektördeki en yüksek müşteri portföyü ve sahip olduğu güçlü öz kaynağı ile Dijital Dönüşüm Finansmanı’nı kurumsal müşterilerinin hizmetine sunuyor. Teknolojiyle krediyi buluşturan şirket, Dijital Dönüşüm Finansmanı ile ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin ve girişimcilerin yatırımlarına özgün finansman çözümleri sağlıyor. Firmalar, bu sayede büyük küçük tüm yatırım ve satın alma ihtiyaçları için tek adresten finansman sağlama imkanı buluyor ve dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırıyor.

“Financell, teknolojik ihtiyaçları anlayabilen bir iş ortağı”

Financell Genel Müdürü Z. Korhan Bilek, hizmetin detaylarıyla ilgili, “Ticari işletmelerin küresel rekabette güç kazanarak önde olabilmesi için dijitalleşme büyük bir önem taşıyor. Turkcell Grubu olarak tüm sektörlerde ortaya çıkan dijitalleşme ihtiyacının karşılanmasına yönelik stratejilerimizden biri de şirketlerin dijital dönüşümüne odaklanmak. Grubumuzun sağladığı kurumsal hizmetler arasında verinin taşınması, depolanması, işlenmesi, güvenliği, kurumsal kaynak yönetimi gibi uçtan uca bilgi sistemleri çözümleri yer alıyor. Bu noktada Financell olarak; sanayicilerimize, iş insanlarımıza, KOBİ ve ticari firmalarımıza ihtiyaç duydukları teknolojiye daha kolay ulaşmaları için ‘Dijital Dönüşüm Finansmanı’nı geliştirdik. Sunduğumuz çözümle firmaların her türlü teknolojik ihtiyaçlarına finansman desteği sağlıyoruz. Böylece KOBİ’ler kendi pazarlarında rekabetçi yapısını güçlendirirken; tasarruf, kârlılık, müşteri memnuniyeti gibi birçok alanda dijitalleşmenin getirdiği olumlu katkılara da sahip oluyor. Financell, sadece bir finans kuruluşu değil, operatörün gücüyle firmaların teknolojik ihtiyaçlarını anlayarak uygun şartlarda çözüm sunabilecek bir iş ortağı olarak ön plana çıkıyor” diye konuştu.

“Tek noktadan bütünsel hizmet”

Şirketin kapsamlı ve çok yönlü bir çözüm ortağı olduğuna dikkat çeken Korhan Bilek, “Operatörün mevcut ve potansiyel müşterileri, Financell’in ilk ve tek önceliği. Bu firmalar Turkcell’den kurumsal çözüm desteği alırken, arka planda satış süreçlerine entegre çalışan şirket sayesinde tek adresten finansmanı sağlama imkanını da buluyor. Bütünsel çözümler sayesinde firmalar, yalnızca finansman desteği sunan bir bankadan tek kanalda hizmet almak yerine ihtiyaçlarını ve projelerini anlayabilen, onları tanıyabilen ve yönlendiren bir çözüm ortağıyla ilerleyebiliyor” dedi.

17 bin firma toplamda 300 milyon TL üzerinde finansman kullandı

Verilen bilgiye göre, bugüne kadar yaklaşık 17 bin firmanın toplamda 300 milyon TL’yi aşkın finansman kullandığı Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı’ndan en çok faydalanan sektörler arasında hizmet, üretim, inşaat, perakende ve lojistik yer alıyor. Dijital Dönüşüm Finansmanı kapsamında akıllı cihazlardan bilgisayara, sunucudan yazılıma, projeden hizmet desteğine kadar her türlü teknolojik ihtiyaç için finansman çözümü sunuluyor.

Dijital Dönüşüm Finansmanı ile kurumsal müşteriler, nakit öz kaynaklarını finansman yerine işlerini geliştirmek için kullanıyor. Firmalar, ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine özel finansman planını oluşturmak için Turkcell’in sunduğu Müşteri Yönetici Hizmeti ile kolayca iletişim kurabiliyor.