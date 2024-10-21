Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 21. kez gerçekleştirilen; “Geleceğin Sineması Yarışması’’nda finale kalan 10 proje jüri toplantısı sonucu belirlendi.ANKARA (İGFA) - Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi imkanları yaratabilmek adına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)’nın iş birliğiyle bu yıl 21. kez düzenlenen ‘’Geleceğin Sineması Yarışması’’nda finale kanal 10 proje, jüri kararı sonucunda açıklandı.

Jüri Başkanlığı’nı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in gerçekleştirdiği ’Geleceğin Sineması Yarışması’’nın jüri üyeleri; A90 Pictures Kurucusu Benhür Güzeler, Oyuncu Demet Özdemir, Oyuncu Emre Kızılırmak, Yönetmen Gürcan Keltek, Senarist Pınar Bulut ve Akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli’den oluşuyor.

FİNALE KALAN 10 PROJE AÇIKLANDI

Türkiye ve KKTC'den öğrencilerin kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türündeki projeleriyle katılım gösterdiği yarışmada Furkan Çakmak’ın “Beyin Bakanlığı’’, Fırat Ege Yaman’ın “Birikinti’’, Selçuk Kaan Salk’ın “Emanet’’, Yaren Sena Demirel’in “Güneş’’, Eylül Babur’un “Kaldırım Kenarı’’, E. Kemal Mert’in “Karşılaşmalar’’, Mahmut Can Gürpınar’ın “Madalya ve Duvar’’, Aleyna Beler’in “Mimoza Çiçeği’’, Elif Ceylan’ın “Muaz’’ ve Ferhat Kılınç’ın “Öğretmenimi Beklerken’’ adlı senaryoları finale kaldı.

Geleceğin Sineması’nda her yıl olduğu gibi ana jürinin belirlediği 10 projeye 25 bin TL maddi destek ve danışmanlık verilecek. 25 bin TL’yi kazanan 10 proje ise kısa filmlerini çekmeye başlıyor. Bu projeler arasından dereceye giren ilk üç isim ise önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek ödül töreninde belli olacak.

Türk ve dünya sinemasına giden yolda 21 yıldır gençlere rehberlik eden festival, geleceğin sinemacılarını akademik başarıları ve gelecekteki kariyerleri için daha iyi projeleri hayata geçirebilmeleri adına motive etmeye devam edecek.