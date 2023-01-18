Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda final sınavları öncesinde moral olması açısından etkinlik düzenlendi. Düzce Gençlik Merkezi ve Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi gönüllülerince yurtlarda düzenlenen canlı müzik etkinliklerinde öğrenciler finallerden önce doyasıya eğlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrenciler için final sınavları öncesinde moral gecesi düzenlendi. Öğrenciler etkinlikte gönüllerince eğlendi.

4 ülke projesi için bir araya geldi

4 ülke projesi için bir araya geldi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.