Gaziantep’te Final Okullarının kabul ve bursluluk sınavı 27 Mayıs-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Gaziantep Final Okulları Eğitim Direktörü Burak Hakan Kaya, bursluluk ve kabul sınavlarının 27-28 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri yapılacağını duyurdu. Deprem sonrasında gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kendisine güvenen öğrencileri sınava davet etti. Kaya, "2022-2023 Eğitim Öğretim yılında hizmete geçirdiğimiz Final Okulları yeni yerinde, yeni dönem için hazıklarını tamamlamış olup, milletimize hayırlı olması temennisi ile eğitime başlanmıştır. Güçlü ve akılcı eğitim kadrosuyla, disiplini ön planda tutarak,, ilkeli ve başarı öğrenciler yetiştirmek için, erken kayıt döneminde yüksek burs imkanı sağlayarak, öğrencilerimizin gerek başarı gerek ekonomik olarak yanındayız. Sarmal eğitim modeli alt yapısıyla öğrencilerin süreçsel anlamda her anında yanında bulunuyoruz. Günlük olarak grup dersler sonucunda tam kontrollü etüt programı, soru çözüm saatleri ve bire bir programıyla öğrencilerimizin bilgiyi kısa süreli havızalarından uzun süreli belleğine geçişini sağlamayı planlıyoruz. Donanımlı rehber öğretmen kadromuzla haftalık olarak öğrencilerimizin bireysel ders programlarını oluşturup, günlük olarak ödev takibini yapıyoruz. Böylelikle akademik kazanımı daha kalıcı hale getiriyoruz. Final Okulları olarak 27-28 Mayıs 2023 tarihinde Cumartesi ve Pazar günü Bursluluk ve Kabul sınavı yapılacaktır. ’Final’e giden yolda, yol arkadaşınız olmaya talibiz. Siz de bizimle ’Final’e yürümeye var mısınız" diye konuştu.