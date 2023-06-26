AK Parti Milletvekili Muhammet Avcı, Kilimli-Muslu, Muslu-Filyos tünel ve yol çalışmalarını değerlendirdi.

Karadeniz Gazı’nın devreye alındığı Filyos Limanı güzergahında yol ve tünel çalışmaları gece ve gündüz esasına göre devam ediyor. Zonguldak-Kilimli tünelleri ve sahil yolunun hayata geçmesiyle birlikte zamandan ve mesafeden tasarruf sağlanmış oldu. Kilimli-Muslu, Muslu-Filyos arasındaki tünel ve yol çalışmaları da aralıksız sürüyor. AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Muslu ile Filyos arasındaki çalışmalarda sevindirici gelişmeyi paylaştı. Zonguldak-Filyos istikametinde T4-B tünelinde ışık göründüğünü ifade eden Avcı şöyle bölgedeki çalışmaları şöyle değerlendirdi:

“Öncelikle Kilimli ile Muslu arasında çalışmadan bahsetmek isterim. Burada gece ve gündüz esasıyla çalışmalar devam ediyor. Zonguldak-Filyos istikametine doğru. Sol tüpte 940 metrelik açılım, sağ tüpte 891 metrelik bir açılım söz konusu oldu. Toplamda bin 831 metrelik açılım şu anda tamamlandı. Bunun dışında Muslu ile Filyos devam eden çalışmalar var. Yine 24 saat esası ile beraber çalışılıyor. Burada 340 görevli personel çalışıyor. Buradaki bugüne kadar kaydedilen mesafe 5 bin 485 metre açılım gerçekleşti. Burada sevindirici hadise yaşadık. Daha önce bahsetmiştim bin 200 metre uzunluğunda orada bir tüpümüz var. Zonguldak-Filyos istikametine doğru. T4-B diye tabir ettiğimiz. Burada ışık göründü durumu gerçekleşmiş oldu. Bu sevindirici haberi halkınızla paylaşmak isterim. Şu anda bayram nedeniyle oradaki çalışan arkadaşlarımız memleketlerine gittiler. 2 Temmuz itibariyle çalışmalar devam edecek."