Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde dün geceden itibaren şiddetli ve yoğun yağış sonrası yollar sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afad’ın turuncu uyarı sonrası Zonguldak bölgesi şiddetli ve yoğun yağışa maruz kaldı. Çaycuma ve Filyos arasında bulanan yol sular altında kaldı. Derecikören köyü ile Sefercik arası ulaşıma tamamen kapanma noktasına gelen yolda, jandarma kontrol oluşturarak iş makinalarının yolu açma çalışması başlatıldı. Yolda kalan sürücüler ise zor anlar yaşadı.