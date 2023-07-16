Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi sahilinde yoğun kalabalığın olduğu zamanda kumun içinden zehirli olduğu tahmin edilen yılan çıktı. Paniğe neden olan yılan olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, ilçeye bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. Pazar günü havanın sıcak olmasıyla sahillerin dolu olduğu anlarda kumdan çıkan yılan korkuttu. Sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından kumun içinden zehirli olduğu tahmin edilen yılan panik anlarına neden oldu. Filyos Belediyesi İtfaiye ekipleri ihbar üzerine sahile gelerek yılana müdahalede bulundu. Etkisiz hale getirilen yılan ormanlık alana bırakıldı. Vatandaşlara panik yaşatan olayın ardından rahat nefes aldı.