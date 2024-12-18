Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Takvimi çerçevesinde yapılan vefa programında Türkiye’nin değerlerinden olan filozof merhum Teoman Duralı, “Çağdaş Kültürel Medeniyet” programında konuşuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde birbirinden değerli konukları, Sakaryalılarla buluşturuyor. Aralık Kültür Etkinliklerinin son buluşmasında ise felsefe ve fikir dünyasının zirvesi olan Türk Filozof Teoman Duralı için bir vefa programı gerçekleştirildi. Türkiye’nin önemli değerlerinden olan Duralı, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen “Çağdaş Kültürel Medeniyet” başlıklı söyleşide konuşuldu. Gaziantep Üniversitesi’nden Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Sabri Genç’in konuşmacı olarak katıldığı programda ünlü filozofun felsefe adına ülkede başlatılan bir direnişin öncüsü olduğu ifade edildi.

Teoman Duralı’yı tanıtan ve felsefesini yorumlayan Dr. Öğr. Üyesi Sabri Genç, “Teoman hoca, eserlerinde yalnızca teorik bilgiler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda okuyucunun zihninde bir kavram inşası hedefliyor. Bu nedenle onun eserlerini anlamak için sabırlı bir okuma gerekiyor. Dikey ve yatay bildirişim kavramları, insanın geçmişle ve şimdiki zamanla nasıl bir ilişki kurduğunu anlamamıza yardımcı olur. Duralı’ya göre, bu kavramlar doğru bir şekilde adetleştirilirse, kültürel ve dilsel gelişimimiz de güçlenir. Onun biyoloji felsefesine olan hakimiyeti, yalnızca akademik bir derinlik değil, aynı zamanda Türk felsefe geleneğine kazandırılmış bir zenginliktir. Bugün onun eserlerini okumak, düşünce dünyamıza yeni bir perspektif kazandıracaktır” dedi.