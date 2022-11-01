BUSMEK filografi kurslarına devam eden 11 ihtisas sınıfı öğrencisinin eserlerinden oluşan ‘İz’ temalı sergi, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde ziyarete açıldı.

BUSMEK filografi kurslarına devam eden 11 ihtisas sınıfı öğrencisinin eserlerinden oluşan ‘İz’ temalı sergi, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde ziyarete açıldı.

Bursalıları 2006 yılından bu yana sanat ve mesleki eğitimlerle buluşturan BUSMEK’te el sanatlarını geliştiren kursiyerler, yaptıkları eserlerle göz doldurmaya devam ediyor. Zaman zaman düzenlenen sergilerle yaptıkları çalışmaları görücüye çıkaran BUSMEK kursiyerleri, bu kez filografi sanatıyla büyüledi. Filografi ihtisas sınıfından 11 kursiyerin 40 özel eserinden oluşan sergi, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde izlenime açıldı.

Bursa’nın tarihi mekanları ile Osmanlı ve Türk motiflerini simgeleyen serginin açılışını, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak BUSMEK vasıtasıyla hayat boyu öğrenme esaslarıyla Bursalıları hem modern hem de geleneksel sanatlarla buluşturduklarını hatırlatan Şahin, birbirinden özel çalışmalara imza atan tüm kursiyerleri kutladı.

Kurdele keserek sergiyi ziyarete açan Şahin, daha sonra eserleri yakından inceledi. Kursiyerlerin 1,5 yılı aşkın süredir büyük bir özenle hazırladığı eserlerden oluşan sergi, 7 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.