Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Takvimi çerçevesinde film tutkunlarını Ingmar Bergman’ın şaheser biri olan "Kış Işığı" filminin gösteriminde buluşturdu. Yazar ve yönetmen Celil Civan’ın gösterim sonrası gerçekleştirdiği söyleşide ise sinemanın derinliklerine inildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Kültür Takvimi, sanatın her alanında birbirinden güzel buluşmalara ve etkinliklere sahne oluyor. Son program ise Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen keyifli bir film gösterimi ile söyleşi oldu. Film tutkunları OSM’de sinemanın efsanesi Ingmar Bergman’ın şaheserlerinden olan "Kış Işığı" filminin gösteriminde buluştu. Yayınlandığı dönemin ruhunu taşıyan yapım, insanın varoluşsal sorgulamalarını derinlemesine işleyerek izleyicilerin dikkatini çekti. Keyifle geçen gösterimin ardından ünlü yazar ve yönetmen Celil Civan, aynı salonda "Bergman Filmleri" üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. İzleyiciler, beyaz perdeye yansıyan filmle ilgili merak ettikleri tüm detayların cevabını bu söyleşide buldu. Söyleşide film karakterlerinin varoluşsal sancıları ve dahili çatışmaları yorumlandı.