Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, yine film sanatının kalbinin attığı yer oldu. 44 farklı ülkede 2 bin 533 yapımın başvurduğu ve finalist 20 filmin yarıştığı, Türk sinemasının duayen isimlerinin katıldığı festivalde şölen tadında bir final yapıldı ve ödüller sahiplerini buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’ncusu düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali kapanış programıyla son buldu. Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kapanış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sinema sanatçıları, yönetmenler, akademisyenler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle organize edilen uluslararası festival, bu yıl Türk sinemasına yıllarca hizmet etmiş; Canan Perver, Temel Gürsu, Ayfer Özcan, Suna Selen, Yavuz Karakaş, Ali Yılmaz, Kaya Ererez, Şermin Hürmeriç, Mahmut Cevher, İncilay Özdemir, Mustafa Uzunyılmaz, Ali Düşenkalkar, Engin Şenkan, Pelin Akil, Necdet Kökeş ve A. Selim Tuncer’e onur ödüllerini takdim etti. 44 farklı ülkeden 2 bin 533 yapımın başvurduğu festivalde sinemanın duayenlerinin bulunduğu ana jürinin seçimleriyle kurmaca ve belgesel kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Yaşar Güney Yurdakul’un yaptığı ‘Kötü Bir Gün’ adlı kısa film birincilik ödülüne layık görülürken, belgesel kategorisinde ise yönetmenliğini Mert Kartal’ın yaptığı ‘Kırmızı Çanta’ adlı kısa film birinciliği kazandı.

Gençleri kültür ve sanatla buluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Sanat toplumların ve şehirlerinin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergesidir. Biz bu anlamda şehrimizde yapılan faaliyetlerin devamını, kültür ve sanattaki eksiklerimiz gidermek için çalışıyoruz. Gençlerimizi kültür ve sanatla buluşturmaya çalışıyoruz. Hatıralarımızla dolu olan AKM’yi yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki ay şehrimizde devlet tiyatrolarını ve sanatçılarını ağırlayacağız” dedi. Başkan Alemdar ayrıca, “Biz kadim kültürümüze uygun, onları besleyecek, geleceğimize ışık tutacak yapımları hızlandırmamız gerekiyor. Sanatın ve kültürün toplumun birleştirici gücü olduğunu önemle söylüyorum. Bu anlamda bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiğimiz festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belki küçük bir hedefle başlayan bu çalışma bugün uluslararası olarak düzenleniyor olması bizim bu alanda en iyisini yapacağımızı gösteriyor” diye konuştu.

Festivale ve sinema tarihine ilişkin bilgiler paylaşan RTS Bölüm Başkanı Doç. Dr Mustafa Aslan’ın ardından söz alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise, “Film çekmek için bilgiye ve derde ihtiyacınız var. Derdi olmayanın filmi olamaz. Kısa film için ise dijital uygarlık çağına uygun hikaye anlatım biçimidir. Kısa filmcinin parası yoktur, hikayesi vardır. Kısa film uzun metraj filmden çok daha zordur. O nedenle bugün burada festivale katılan tüm genç arkadaşlarımızı kutluyorum. Festivalin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.