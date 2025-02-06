Sakarya’da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışının ardından oluşan ve kendine hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’da kar yağışı etkili oldu. Yağış ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Sakarya Üniversitesi Kampüsü ve Kırcaali Yaylası mevkiinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu bölgede dron ile çekilen görüntüler kış masallarını andırdı.