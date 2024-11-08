Konya’da üniversite öğrencilerinin kostüm giyip makyaj yaparak film karakterlerini canlandırdığı canlı sergi ilgi çekti.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından Alaaddin Keykubat Kampüsü’nde canlı sergi düzenlendi. Düzenlenen canlı sergide öğrenciler, uzun hazırlık süreci sonrası kostüm ve makyajlarıyla seçtikleri film karakterine benzedi. Oluşturulan sergi diğer öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Canlı serginin hedefinin sosyalleşme olduğunu belirten öğrenciler, sanatı ve edebiyatı insanlara bu şekilde aktarmak istediklerini ifade etti.

“Sergimizde aslında bir yandan sosyalleşme bir yandan da sanatı ve edebiyatı insanlara aktarma hedefimiz var”

Serginin düzenlenmesine başkanlık eden Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hüseyin Akçay sergiye uzun süre hazırlandıklarını ifade ederek, “Sergideki amacımız, insanlara edebiyat ve sanatı aşılamaktır. Sergiyi düzenlemek için evrelerimiz var. Provalardan geçiyoruz. Replik ve karakter seçiyoruz. Bu insanların o karaktere uygun olup olmadığına bakıyoruz. Makyajların ardından da böyle bir görsel şölen oluşturuyoruz. Toplam 19 kişilik bir ekibiz. Bu sergimizde aslında bir yandan sosyalleşme bir yandan da sanatı ve edebiyatı insanlara aktarma hedefimiz var” dedi.

İlk görüşte yadırgandıklarını ifade eden Akçay, “İlk görenler ilk başlarda yadırgıyor. ‘Bunlar ne yapıyor’ tarzında sorular soruyorlar. Sonrasında film ve eserler olduğu için hemen anlıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Herkes çok beğeniyor"

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ezgi Tuğçe Gök, “Sergimizde dizi ve film karakterlerini canlandırıyoruz. Bu sergideki amacım ise; hem edebiyat hem sanat açısından kendime ve arkadaşlarıma bir şeyler katabilmek” şeklinde konuştu.