Elazığ’da metruk binanın çatı katında yangın çıktı, vatandaşlar film izler gibi yangını izledi.

Yangın, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Elçibey Sokak’ta çıktı. 5 katlı metruk binanın çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Mahalle sakinleri ise adeta film izler gibi yangının söndürülmesini izledi.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.