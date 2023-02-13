Yurt dışına gitmek için Türkiye’ye kaçak yollarla giren ve Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı geçişinde tır dorsesinden indirilen 70 yabancı uyruklu şahıs, mahalle halkı ve jandarma ekiplerince yakalandı. Yabancı uyrukluların yaklaşık 200 kişi olduklarını belirtmesi üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Tır sürücülerinin yabancı uyruklular için bölgeye çevre illerden ticari ve korsan taksi çağırdığı öğrenilirken taksimetrede bin 444 liralık tarife dikkat çekti.

Yurt dışına gitmek için Türkiye’ye kaçak yollarla giren ve Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı geçişinde tır dorsesinden indirilen 70 yabancı uyruklu şahıs, mahalle halkı ve jandarma ekiplerince yakalandı. Yabancı uyrukluların yaklaşık 200 kişi olduklarını belirtmesi üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Tır sürücülerinin yabancı uyruklular için bölgeye çevre illerden ticari ve korsan taksi çağırdığı öğrenilirken taksimetrede bin 444 liralık tarife dikkat çekti.

İddiaya göre, Türkiye’ye kaçak yollarla giren yaklaşık 150 yabancı uyruklu şahıs, yurt dışına gitmek için yabancı uyruklu tır şoförü ile anlaşarak Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden yola çıktı. Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı geçişinde ise tırdan indirilen yabancı uyruklular bölgede dolaşırken Balballı Mahallesi’ne girdi. Durumdan şüphelenen bölge halkı ise jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgede çalışma gerçekleştiren ekipler ve mahalle halkı 70 yabancı uyrukluyu yakalayarak mahallede bulunan köy yaşam merkezine getirdi. Burada alınan ifadeler çerçevesinde diğer yabancı uyrukluları bulmak için çalışma başlatıldı. Yakalanan yabancı uyruklular ise jandarma merkezine götürülürken işlemleri sonrasında ise geri gönderme merkezine sevk edilecek.

Otoyolda bırakılan yabancı uyruklular için çevre illerden taksi çağırmışlar

Alınan ifadeler sonrasında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen tır sürücüsünün bölgeye çevre illerden taksi çağırdığı ortaya çıktı. Verilen konum üzerine bölgeye korsan ve ticari taksiler geldi. Mahalle halkı tarafından fark edilen araçlardaki bin 444 liralık taksimetre fiyatı dikkat çekti.

“Yaklaşık 200 kişi bölgeye dağıldılar”

Yabancı uyrukluları yakalayarak ekiplere teslim ettiklerini belirten mahalle muhtarı Ercai Pınar, “Saat 21.00 sıralarında mahallemiz sapağından çıkan tır tarafından ve kendilerinin söylediği de yaklaşık 200 kişi bölgeye dağıldılar. Biz de bunların yaklaşık 70’ini jandarma ve vatandaşlarla beraber yakaladık, bir araya getirdik diğerlerini de arıyoruz. Parça parça olarak aranıyorlar, civar mahallelerde yayıldılar bölgede aranıyorlar. Bunların merkezi burası gibi oldu sanırım İstanbul, Gebze gibi bölgelerden ticari taksiler geldi onların bir kısmını da ekipler yakaladı. Konumun verilmesi üzerine taksiler bunları 4’er, 5’er kişi halinde götürecekti” dedi.

Mahalle halkı tarafından sorulan sorulara cevap veren ve Afganistan’dan geldiklerini belirten yabancı uyruklu şahıs, “Doğubeyazıt’tan tıra bindik bir gün önce, İstanbul’a gidiyoruz sandık. İstanbul’dan da Avrupa’ya gidecektik. Bir kişi 500 dolar para verdik. Avrupa’ya giderken de 2 bin dolar” diye konuştu.

“Taksimetrede bin 444 lira yazıyordu o da dikkatimizi çekti”

Yabancı uyruklukları yakalamak için ekiplere yardımcı olan mahalle halkı Fevmi Yılmaz, “Biz devletimizin yanındayız gerekeni yaptık. Burada herkes birbirini tanır yabancılar belli oluyor. Taksiciyi şüpheli gördük, durdurduk ve Sakarya’nın taksisi olmadığı belli Gebze’den gelmiş. Onları almaya geldiği belli ve onları da ekiplere teslim ettik. Taksimetrede bin 444 lira yazıyordu, o da dikkatimizi çekti. Bunların haricinde de taksi vardı, kaçanlar vardı ve otoyol gişelerinin orada bekliyorlardı. İş birlikçileri var, taksiciler işi biliyorlar. Takribi 80 kişi yakalandı diğerleri kaçtı, onları da yakalamak için sabaha kadar çabalayacağız” şeklinde konuştu.