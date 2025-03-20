Kocaeli’de düzenlenen "Filizden Çınara" boyama etkinliğinde dedeler ve nineler, torunlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Hem büyüklerin hem de çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Filizden Çınara" temalı boyama etkinliği, Doğu Kışla Gençlik Parkı’ndaki Lokomotif Çocuk Köyü’nde gerçekleştirildi. "Yaşlılar Haftası"na yönelik organize edilen etkinlikte dedeler ve nineler, torunlarıyla birlikte boyama yaptı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte özellikle çocuklar keyifli vakit geçirdi.

"Çocuklar için de bizim için de çok iyi oldu"

Torununu görmek için Aydın’ın Söke ilçesinden gelen Vildan Delbent, etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Belediyenin bu etkinliğini duyduk ve biz de katılmak istedik. Zaten torunum Sezgi, daha önce Lokomotif Çocuk Köyü’ndeki etkinliğe katılmıştı. Bugün de bu etkinliğe katıldık. Çocuklar için de bizim için de çok iyi oldu. Bu tür etkinliklerin çeşitlendirilerek devam etmesini temenni ederim" dedi.

Minik Sezgi ise etkinlikten çok keyif aldığını söyleyerek, "Burada anneannemle boyama yaptım. Öğretmenimin yaptığını yapıyorum her gün. Ana sınıfına da gidiyorum, kreşe de gidiyorum" diye konuştu.

"Eğleniyoruz"

Ali Sezgin de torunlarıyla birlikte güzel vakit geçirdiğini dile getirdi. Sezgin, "Bugün torunlarımla gezmeye ve eğlenmeye geldik. Güzel resim çalışmaları yapıldı. Etkinlikten memnunuz ve eğleniyoruz. Çocuklar da mutlu, kaynaştılar, insanlar da birbirlerini tanıdı. Böyle etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlikte torunuyla birlikte resim yapan Huriye Yılmaz da, "Kuş resmi yaptık, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Memnunuz, seviyoruz böyle şeyleri. İlk defa birlikte geldik, çok beğeniyoruz. Hakikaten her yönüyle güzel" ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın torunu Bahadır ise etkinliğe bir sonraki sefer de katılmak istediğini belirterek, "Resim yaptım ananemle. Kuş resmi çizdik bugün. Ben çok eğlendim, eğer bir daha olursa katılacağım" dedi.

"Bizler çok eğlendik"

Lokomotif Çocuk Bölümü’nde danışma görevlisi olarak çalışan Berrin Gürbüz, "Yaşlılar Haftası ile ilgili etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte çok eğlenceli oldu. Onlar da umarım keyif almışlardır. Bizler çok eğlendik" diye konuştu.