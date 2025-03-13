Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye hizmetlerinin yürütüldüğü Zafer Mahallesi’nde alan gezisi yaptı. Sengel, çarşamba günleri kurulan halk pazarını da ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ziyareti sırasında Zafer Mahallesi Muhtarı Mert Görmüş, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Meclis Üyesi Nilsu Menekşe ve Belediye Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol eşlik etti.

Mahalle ziyaretine, yapımı tamamlanan Direniş Parkı ve park alanında yer alan mahalle kütüphanesi ile başlayan Filiz Başkan, "Mahalle gezilerimize devam ediyorduk ancak bir süre ara vermek zorunda kaldık. Yaptığımız işlerin karşılığının oluyor olması bizler için büyük bir gurur. Kütüphaneler Haftasıyla birlikte bu kütüphanemizi açacağız. Kütüphanemizin adını ise, yıllardan beri Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) başkanlığını yapan ve başkanlığı bittikten sonra da eğitime olan katkıları yadsınamayacak olan, hepimiz için çok kıymetli olduğunu bildiğim ve bu mahallede de herkesin çok iyi tanıdığı hatta Selçuk’ta herkesin çok iyi tanıdığı merhum Şükrü Özkaynak ismini vermeye karar verdik." dedi.

"Biz yapalım, siz koruyun"

Mahalle gezisine vatandaşların yenilenmesini talep ettiği çocuk parkıyla devam eden Başkan Ceritoğlu Sengel, 3014 sokakta yer alan parkta da düzenleme yapılacağını belirterek, "Hem otopark alanının daha düzgün ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi hem de bu alanın nefes alınacak alan haline getirebilmesi için minik bir yürüyüş yolunun olduğu, park alanlarının daha rahat yerleştirildiği, revizyonla birlikte sadece bu sokağın çocuklarının değil, diğer çocukların da buraya dâhil olabildiği yepyeni bir park alanı oluşturacağız. Parkları yapmak bir şekilde mümkün oluyor; yapıyoruz ama koruma görevi de Selçuk halkının kendisine ait. Biz yapalım, sizler koruyun" diye konuştu.

Zafer Mahallesi Muhtarı Mert Görmüş, "Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün birlikte mahallemizi gezdik ve sorunları yerinde gördük, inceledik. Sıkıntılarımızı söyledik. Mahallemizi daha da güzelleştirmek için ne yapabiliriz diye konuştuk. En kısa zamanda icraata başlayacağız" dedi.