Meryem Ana Evi otoparkı ve giriş bedellerinin belediye bütçesinin yüzde 60’ını oluşturduğunu ve kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Ne yazık ki 24 Kasım 2024 tarihi mesai bitiminde söz konusu yeri fiilen tahliye etmemize dair yazı geldi. Meselenin Selçuk için önemini ve talebimizi tüm igililere anlattık, desteklerini istedik. Selçuk’un geleceğine dair uzlaşıyla karar verileceğine dair inancımı tekrar etmek istiyorum” dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kent gündemine dair kamuoyunu bilgilendirmek için sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Meryem Ana Evi otoparkı ile ilgili sürece değinen Başkan Sengel, “Devlet vicdanı ve aklının bu konuya, her şeyden önce Selçuk halkı adına karar vereceğinden şüphe etmediğimi, uzlaşı için şahsımın ve tüm herkesin üzerine düşeni yaptığına ya da yağacağına eminim” dedi.

Meryem Ana otopark gelirlerinin Selçuk için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Herkesin hatırladığı gibi bakanlık tarafından, bizden kimi belgeler talep edilmiş ve bu belgeler hiçbir eksik olmadan tam zamanında hem fiziken elden imzalı olarak hem de resmi olarak EKAP üzerinden gönderilmiştir. Bunun üzerine payın yükseltilmesi talebi dahilinde belediyemiz tarafından tahsis bedeli ve cirodan yüzde 10 pay ödenirken, tahsis bedelinin yanında ödenecek olan payın yüzde 30’a kadar çıkartılması kabul edilmiş ve bu durum bakanlık yetkililerine önerilerek beyan edilmiştir. Ağustos ayı içinde geçmiş dönem AK Parti İzmir milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı’na giderek durum yüz yüze aktarılmıştır. Ekim ayının bütçe ayımız olduğu ve bütçemizin Meryem Ana otopark gelirine göre dizayn edildiği ifade edilmiş, bütçemizin yüzde 60’ını oluşturduğu ve Selçuk için olmazsa olmaz gelir kalemi olduğu belirtilmiştir” dedi.

Tahliye kararı Ekim ayı sonunda bildirildi

Belediye bütçesinin meclisten geçmesinin ardından tahliye kararının kendilerine sözlü olarak beyan edildiğini aktaran Başkan Ceritoğlu Sengel, “Ekim ayı sonunda tahliye edileceğimiz tarafımıza bildirildi. Konuyu çözmek adına gerek İzmir’deki AK Parti yöneticileri gerekse Bakan Bey’le tekrar iletişime geçtim. Ancak gelen resmi tebligat, 24 Kasım 2024 itibarıyla tahliyenin gerçekleşeceğini belirtiyor. Dün Selçuk AK Parti İlçe Başkanı ile birlikte Sayın Mehmet Kasapoğlu’na giderek yazıyı gösterilmiş ve bu konunun çözümünün emekçi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Selçuk için ehemmiyeti tekrar beyan edilmiştir. Halihazırda uzlaşı ile bu problemin bertaraf edileceğine olan inancım ve tüm siyasilerin hangi partiden olursa olsun samimiyetlerinden şüphem yoktur. Umuyorum bu inancım boşa çıkmayacaktır. Konu sadece şahsımın değil hepimizindir. Unutulmasın ki; şahıslar geçici kurumlar ise her daim bakidir. Tüm kamuoyunun bilgisine sunmanın şeffaflığı ve içtenliği ile dayanışma içerisinde, birlik içerisinde mevcut olan Efes Selçuk’un geleceğine dair uzlaşıyla karar verileceğine dair inancımı tekrar etmek istiyorum” diye konuştu.