Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sakaryalı sanatseverlerle buluşturduğu Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, dünyaya önemli bir ‘uyanış’ çağrısı yaparak, “Biz 7 Ekim’den bu yana değil tam 75 yıldır sesimizi duymanızı istiyoruz. Mesele Filistin değil tüm İslamiyet’tir. Uyanış için daha fazla geç kalınmamalı. Sesimizi tüm dünya duymalı” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde uluslararası kamuoyunda tanınan bir misafiri ağırladı. Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, söyleşi ve film gösterimi programında Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) Sakaryalı sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin’in yanı sıra etkinliği çok sayıda sanatsever takip etti. Katılımcılar ilk olarak yönetmenliğini Saleh’in yaptığı 1 buçuk saatlik “Büyük Gelen Palto” filmini izledi ve bunun üzerine tartışmalar yapıldı. Filistin’i, Batı Şeria’yı ve zulüm gören halkları anlatan ve dünyaya önemli mesajlar verdiği filmiyle ilgili soruları yanıtlayan Saleh, “Filistin halkının yaşadığı acıları ve mücadeleyi sinema yoluyla anlatmaya çalıştım. Davamızı etkili şekilde bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor. Batı’nın anlaması için bu filmleri onlara ulaştırmalıyız” diye konuştu.

“75 yıldır sesimizi duymanızı istiyoruz”

Saleh, Filistin’in 75 yıldır baskı ve zulüm altında olduğunu belirterek, “7 Ekim’in tüm Müslümanlar için büyük bir ders niteliğinde olduğunu düşünüyorum. 7 Ekim’den bu yana değil, tam 75 yıldır sesimizi duymanızı istiyoruz. Şu an Müslüman olarak da tek millet değiliz. Ama İsrail’in arkasında tüm batı var. Bu sadece Filistin’in meselesi değil, tüm İslamiyet’tir. Batı Şeria’ya kadar ilerlediler. Biz sadece oturup izliyoruz. Uyanmak için daha fazla geç kalmamalıyız” şeklinde konuştu. Soru-cevapla devam eden program, günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.