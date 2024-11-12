Filistin Politeknik Üniversitesi ile yapılan ikili işbirliği ve Erasmus+ ICM KA171 Projesi anlaşmaları kapsamında hastane stajlarını yapmak üzere Uşak Üniversitesine gelen Filistin Politeknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencileri Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’a veda ziyaretinde bulundu.

Rektör Savaş ziyarette, Filistin’in Türkiye için kardeş bir ülke olduğunu ve Filistinli öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşlik bağlarını vurgulayan Rektör Savaş, Filistin Politeknik Üniversitesi ile olan işbirliğinin uzun yıllar süreceğini ve Filistin halkına desteğin devam edeceğini ifade etti.

Bu yıl 30 Filistinli tıp öğrencisi stajlarını Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi ile Filistin Politeknik Üniversitesi arasında yapılan işbirliği kapsamında bu yıl toplamda 30 Filistinli öğrencinin Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajlarını tamamladığını belirterek ‘‘Filistin Politeknik Üniversitesi ile işbirliğimiz 3 yıldır sürüyor. Filistinli tıp öğrencileri bu kapsamda her yıl stajlarını Uşak’ta yapıyorlar. Bu yıl da Eylül ve Ekim aylarında toplam 30 öğrenci hastane stajlarını Uşak Üniversitesi aracılığıyla tamamladı.’’ dedi.

Filistinli tıp öğrencileri 3 yıldır stajlarını Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlıyor. Bugüne kadar toplam 49 öğrenci stajlarını tamamladı.

Uşak Üniversitesinin uluslararası ikili işbirliklerine önem verdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Tıp eğitimi alan bu pırıl pırıl öğrencilerimiz yaptığımız anlaşmalar sayesinde 3 yıldır üniversitemizde staj yapmaya geliyorlar. Öğrencilerimiz, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farklı bölümlerde staj yapıyorlar. İlk yıl 9 öğrencimiz geldi ve Acil Tıp Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Üroloji Anabilim Dalında staj yaptı. Geçtiğimiz yıl öğrenci sayısı 10’a çıktı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil Tıp Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalında staj yaptılar. Bu yıl ise Eylül ayında 16 öğrencimiz geldi ve Nöroloji ve Acil Tıp Anabilim Dalında stajlarını tamamladılar. Ekim ayında gelen 14 öğrencimiz ise Nöroloji, Acil Tıp ve Üroloji Anabilim Dalında stajlarını tamamladı. Kendilerini tebrik ediyorum.’’ şeklinde bilgi verdi.

Filistinli öğrenciler ise veda ziyaretinde, Uşak Üniversitesi’nde ve Türkiye’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek staj döneminin, hem profesyonel anlamda hem de kültürel bir deneyim olarak unutulmaz olduğunu belirttiler. Kendilerine sunulan imkânlar için başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesine, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğüne, tüm Uşak Üniversitesi ailesine ve Uşak’taki kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiler. Öğrenciler, "Uşak’ta geçirdiğimiz zaman, yalnızca mesleki bilgimizi artırmakla kalmadı; aynı zamanda Türkiye’nin misafirperverliğini ve Filistin’e olan yakınlığını da hissettik. Bu dostluğu ve desteği burada yaşamak bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandılar.