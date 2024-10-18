Filistin Politeknik Üniversitesi ile yapılan ikili işbirliği ve Erasmus+ ICM KA171 Projesi anlaşmaları kapsamında hastane stajlarını yapmak üzere Uşak Üniversitesine gelen Filistin Politeknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf 2. Grup öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Savaş, İsrail’in Gazze’ye yaptığı insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı saldırılar sonucunda yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi ile Filistin Politeknik Üniversitesi arasında yapılan işbirliğinin 3 yıldır sürdüğünü, bu kapsamda Filistinli tıp öğrencilerinin her yıl stajlarını Uşak’ta gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl da Eylül ve Ekim aylarında toplam 30 öğrencinin hastane stajlarını Uşak Üniversitesi aracılığıyla tamamlayacaklarını vurguladı.

Uşak Üniversitesinin uluslararası ikili işbirliklerine önem verdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Tıp eğitimi alan bu pırıl pırıl öğrencilerimiz yaptığımız anlaşmalar sayesinde 3 yıldır üniversitemizde staj yapmaya geliyorlar. Öğrencilerimiz, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farklı bölümlerde staj yapıyorlar. İlk yıl 9 öğrencimiz geldi ve Acil Tıp Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Üroloji Anabilim Dalında staj yaptı. Geçtiğimiz yıl öğrenci sayısı 10’a çıktı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil Tıp Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalında staj yaptılar. Bu yıl ise Eylül ayında 16 öğrencimiz geldi ve Nöroloji ve Acil Tıp Anabilim Dalında stajlarını tamamladılar. Şu an Ekim ayında gelen 14 öğrencimiz ikinci grup olarak bizlerle. Kendileri Kasım ayına kadar Nöroloji, Acil Tıp ve Üroloji Anabilim Dalında staj yapacaklar. Toplamda bu sene 30 öğrencimiz Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajlarını tamamlamış olacaklar.’’ şeklinde bilgi verdi.

Filistinli öğrenciler, Uşak Üniversitesi’nde ve Türkiye’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine sunulan imkânlar için başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesine, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğüne, tüm Uşak Üniversitesi ailesine ve Uşak’taki kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiler.