Fethiye’de, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze’li çocuklara destek vermek amacıyla ’Filistinli Çocuklar İçin Çiz’ etkinliği düzenlendi.

Yetim Vakfı Muğla Temsilciliği tarafından Şehit Fethi Bey Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte çocuklar, yerlere serilen tuvallere Gazze’ye destek mesajları içeren resimler çizdi. Çocuklara aileleri ve öğretmenleri de eşlik etti. Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Kızılay Derneği Başkanı Burhanettin Tuna ve diğer yetkililer katıldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, etkinlikte çocuklarla birlikte resim çizdi.

“Türk Milleti Her Zaman Mazlumların Yanında Yer Almıştır”

Kaymakam Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türk milleti her zaman mazlumların yanında yer almıştır ve yer almaya devam edecektir. Filistin ve Gazze halkı huzura ve barışa kavuşacaktır. Bu zulmün en kısa sürede durdurulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“50 bine yakın kişi şehit oldu”

Yetim Vakfı Muğla İl Temsilcisi Mebeyyen Pirci, Türkiye genelinde 81 ilde benzer etkinliklerin yapıldığını belirterek, "1917 Balfour Deklarasyonu’yla Yahudi göçlerine açılan ve ardından İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin, 7 Ekim’den bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşamaktadır" dedi. Pirci, Gazze’de 50 bine yakın kişinin şehit olduğunu, 100 bine yakın kişinin yaralandığını ve 2 milyon insanın yerinden edildiğini vurgulayarak, "Filistin, küçücük yaştaki çocukların askeri mahkemelerde yargılandığı, bitmek bilmeyen bombalamalardan dolayı sürekli ölüm ve yaralanma tehlikesiyle baş başa kalan bir ülkedir" şeklinde konuştu.

“Haklarının heslim edilmesi için bir araya geldik”

Pirci, etkinlikte çocukların fiziksel ve duygusal sömürüden azat olması gerektiğini, çocuk haklarının Filistinli çocuklar tarafından tamamen ihlal edildiğini belirterek, "Bugün burada Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak ve haklarının teslim edilmesi için bir araya geldik" dedi. Ayrıca, Filistin’deki çocuklar kadar Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen’deki çocukların da özgürce oyun oynayacakları güzel günlere kavuşmasını diledi.

Etkinliğe katılan tüm sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve destek verenlere teşekkür eden Pirci, zulme karşı durmanın önemine dikkat çekti.