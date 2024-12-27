Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Filistin’in El Halil kentinde görev yapan 5 itfaiye personeline; yangın, trafik kazalarına müdahale, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı gibi mesleki konularda tecrübe paylaşımında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması için hayati önem taşıyan itfaiye teşkilatını ekip, araç, ekipman ve yeni hizmet binalarıyla güçlendirmeye devam ederken, yurt içi ve yurt dışındaki birçok itfaiye teşkilatına da eğitimler veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehri olan Filistin’in El Halil kentinden gelen 5 itfaiye personeli, ‘Kardeş Şehir Personel Değişim Programı’ kapsamında İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan teorik ve uygulamalı eğitimler aldı.

Filistinli itfaiye personelinin aldıkları eğitimi ve yaşadıkları tecrübeyi kendi şehrindeki çalışma arkadaşlarıyla paylaşacaklarını belirten Arama, Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürü Erdal Öztürk, eğitim çalışmalarıyla Filistinli itfaiyecilerin eksikliklerini de giderdiklerini söyledi. Filistinli ekibin çalışma ve gayretinden memnun kaldıklarını dile getiren Öztürk, “Filistin’in El Halil kentinden gelen 5 arkadaşımızı 5 günlük bir eğitime tabii tuttuk. Kapalı alanlarda yangına nasıl müdahale edileceğini daha iyi anladılar. Sıvı yangınlarına karşı müdahale tekniklerini uygulamalı gösterdik. Yüksekten inme ve yükseğe çıkma taktiklerini uygulamalı gördüler. Derin kuyulardan kurtarmayla ilgili çalışmalarımız oldu. Şu anda çok daha donanımlı olduklarını, yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ettiler. Diğer arkadaşlarına da öğrendiklerini rahatlıkla aktarabilecekler” dedi.

Filistin El Halil İtfaiyesi Ekip Sorumlusu Mohammad Assfour ise “Bursa’ya geldiğimiz için çok mutluyuz. Eğitimden çok güzel faydalandık. Kentimizdeki vatandaşlarımızın da bundan istifade etmeleri adına tecrübelerimizi arkadaşlarımıza ve okullardaki öğrencilere aktaracağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bizi ağırladıkları ve eğitim verdikleri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Filistinli İtfaiyecilere, Bursa itfaiyesi tarafından kişisel donanım ekipmanları hediye edildi.