Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, “Bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun” dedi.

Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu. Mansur, İsrail’in bir yılı aşkın süredir devam eden saldırılarının hedefindeki sivillerin korunması için Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesini talep ederek, “İsrail her kırmızı çizgiyi aştı, her kuralı çiğnedi, her yasağa karşı geldi. Ne zaman yeterli olacak? Ne zaman harekete geçeceksiniz? Siz Güvenlik Konseyisiniz. Filistinliler arasında acı çeken her bir kişiye ulaşmak zorundasınız. Bu sizin göreviniz” dedi.

Gazze’de İsrail saldırıları nedeniyle 43 bin kişinin öldüğünü, 100 bin kişinin sakat kaldığını ifade eden Mansur, 2 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini belirtti. Mansur, “Cezasızlığa son vererek ve hesap verebilirliği sağlayarak, nihayet bu korkunç adaletsizliği sona erdirerek, eylemleriniz sözlerinizle uyumlu olmasına izin verin. Bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun” dedi.