Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Türkiye’nin garantörlüğünü destekliyoruz ve takdir ediyoruz ama İsrail’in ajandasında böyle bir şey yok. Planları aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İletişim Platformunca Cihannüma Derneği Genel Merkezi’nde düzenlenen "Filistin’in Özgürlük Mücadelesi" adlı programda konuştu. Filistinliler olarak savaş istemediklerini söyleyen Mustafa, "Ama bize karşı savaş açıyorlarsa biz de gereğini yaparız. Bizim tek isteğimiz, devletimizi bağımsız bir şekilde ilan edeceğiz ve başkentimiz Kudüs olarak yaşayacağız. Bu hepimiz için en kısa yoldur. İsrail isterse bunu bir saat içinde çözer. İşgal alanını bıraksın ve bizim haklarımızı versin. Eğer durum bunları yormuşsa, bundan sonra rahat edecekler. Ama işgal edip aynı zamanda huzura kavuşmaları olmaz" ifadelerini kullandı.

Mustafa, İslam aleminden daha güçlü bir destek beklediklerini belirterek, "Ben savaş olarak görmüyorum, çünkü savaş iki ülkenin askerleri arasında adil bir şekilde olur. Bu, sadece sivilleri hedef alan bir savaştır. Biz Filistin halkları tek değiliz, yetim değiliz. Bizim Müslüman dostlarımız var. Ne yazık ki bu savaş ne Müslüman ne de Arap ülkeleri için iyi bir durum değil. Bütün İslam ümmetinin durumu da zor" diye konuştu.

"Bütün Müslüman ülkelerinin daha fazla destek çıkması lazım"

Türkiye’nin bütün İslam ülkelerini birleştirmek istediğini ancak bunun için zaman gerektiğini dile getiren Mustafa, şöyle devam etti:

"Görüyoruz ki bu savaşta İsrail’in arkasında bütün Batılı ülkeler durup askeri ve maddi destek oluyor. Biz halk olarak ’bizim kardeşlerimiz nerede’ diye soruyoruz. Bütün İslam ve Arap ülkeleri bizimle kalpten duruyorlar ve bunu gösteriyorlar. İsrail hedefine ve geniş çaplı savaşına ulaşmadı. Biliyoruz ki bütün İslam ülkelerinde hareket var ve Türkiye de bunların başında geliyor. 11 gün sonra Filistin’in isteğiyle Suudi Arabistan’da Arapların yüksek toplantısı olacak. Beklentimiz, inşallah iyi bir karar alırlar ki bu savaşın dengi olacaktır. Ümidimiz, savaşın boyutu kadar tavır göstermeleridir. Bizim kırılmamamız ve dik durmamız önemli. Çünkü bu savaşlarda biz sadece kendimizi savunmuyoruz, bütün İslam ümmetinin dini haklarını savunuyoruz. Çok iyi biliyoruz ki İsrail’in ve Batı ülkelerinin planları sadece Filistin’i değil, daha geniş bir alanı kapsıyor. Bütün planları daha geniş bir coğrafyaya yayılmaktır. İnşallah biz kırılmayacağız, geri dönmeyeceğiz ve sitem etmeyeceğiz. Bütün Müslüman ülkelerinin bunu göze alarak daha fazla destek çıkması lazım."

"Önce ateşkesi yapacağız, sonra haklarımızı talep edeceğiz, çünkü bu çözüm silahla olmaz"

Büyükelçi Mustafa, Türkiye’nin siyasi ve diplomatik çabasını desteklediklerini vurgulayarak, "İlk günden beri iletişim halindeyiz. Ben 7 Ekim’in ertesi günü Hakan Fidan ile görüştüm. İkili ilişkilerimizi konuştuk. Siyasi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hakan Fidan doğrultusunda ilk hedef, bu savaşı durdurmak ve siyasi olarak bir çözüm bulmaktır. Türkiye Cumhuriyeti 6 uçakla Ariş Havalimanı’na yardım gönderdi. Meydanlarda ve her yerde bizi destekliyorsunuz. Ama hedefimiz ateşkesi ilan etmek. En önemlisi, bundan sonra siyasi görüşmelerimiz başlayacak. Devam etmezsek savaş durur ama iki ay, bir sene sonra tekrar başlar. Önce ateşkesi yapacağız, sonra haklarımızı talep edeceğiz. Çünkü bu çözüm silahla olmaz" dedi.

"Türkiye’nin garantörlüğünü destekliyoruz"

Davalarından vazgeçmeyeceklerine dikkati çeken Mustafa, şunları kaydetti:

"Bütün ülkeler İsrail’e destek çıksa ve silah gönderse bile birçok ülke Filistin’e garantörlük yapmak istiyor. Ama İsrail garanti olsun diye başkalarına garantörlük verir mi? Biz Türkiye’nin garantörlüğünü destekliyoruz ve takdir ediyoruz ama İsrail’in ajandasında böyle bir şey yok, planları aynı şekilde devam ediyor. Sivil insanların ölmesine hiçbir önem vermiyorlar. Aileler orada topluca şehit oldu. Siyasi çözüm istemiyoruz, sadece savaşı durdurup ateşkesle içeri yardım göndermek istiyoruz ama onları da kabul etmiyorlar. Ne yazık ki olumlu bir şey görünmüyor ve gelecekte daha kötü duruma gidiyor."

"Onlarda vicdan ve ahlak yok"

"Amerika’nın yaptığı silahları halkımızda tecrübe ediyorlar" diye devam eden Büyükelçisi Faed Mustafa, savaşın devamında daha tehlikeli durumların yaşanabileceğini aktararak, "Gazze’nin altındaki tünelleri hedef alacaklar. Hastaneleri, okulları hedef alırken çekinmediler, kimyasal kullanıp tünellerdeki insanları hedef alabilirler. Onlarda vicdan ve ahlak yok, durduracak kimse de yok. Herkesin üstünde olduklarını düşündükleri için bunları yapıyorlar. Bu da uluslararası toplumun bir sonucudur" değerlendirmesini yaptı.

Ne Hamas’ı ne de El-Fetih’i dışlamak istemediklerini söyleyen Mustafa, "Filistin Hükümeti ve El-Fetih, Birleşmiş Milletler terör örgütü olarak ilan etmesin diye Hamas’ı savundu. Bizim oradaki tüm gruplar ana davamızı savunuyor. Biz işgal altında yaşıyoruz, savaşmak hakkımızdır. Çatışmalar bizim vacibimizdir. Onlar her zaman temel konuya odaklanmayalım diye başka bir yere saptırıyorlar" ifadelerini kullandı.

İsrail’in ceza alacağını söyleyen Mustafa, "Biz birçok dosyayı iki sene önce Gazze’ye yapılan saldırının dosyasını da Uluslararası Adalet Divanı’na bildirdik. ABD, hukuk kurumlarına baskı yapıyor. Biz bütün ülkelerin duruşunu takip ediyoruz. Bazı devletler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Onlardan daha fazla şey bekliyorduk. Bazı devletler üzerine düşeni yaptı, onların başında Türkiye geliyor" dedi.