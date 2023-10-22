’Zulme sessiz kalmak zulümdür’ sloganıyla Filistin’e destek için Kayseri’den yürüyerek yola çıkan 3’ü çocuk 4’ü kadın 27 kişi, 7 günün ardından Adana’ya ulaştı. Grup buradan da Hatay’a doğru yola çıktı.

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, ‘Zulme sessiz kalmak zulümdür’ sloganıyla Filistin’e destek için 8 gün önce Kayseri’den yola çıktı. Dün Adana’ya gelen grup, burada bir gece dinlendikten sonra sabah yola çıktı. Platform üyeleri, destek için yaklaşık bin 200 kilometre yol yürüyerek Kudüs’e varmak istiyor.

Kayseri-Niğde-Adana-İskenderun güzergahından Cilvegözü Sınır Kapısı’nı geçip, önce Filistin’e, daha sonra da Kudüs’e ulaşmak için yürüyen 3’ü çocuk, 4’ü kadın 27 kişi, sabah saatlerinde Adana’da tekrar yürüyüşe başladı. Ulu Cami önünde grup adına konuşan Cafer Haluk Elgin, "Şunu bilmeliyiz ki İsrail arz-ı mev’ud hayali ile Türkiye’yi de işgal edinceye kadar durmayacaktır. Bu Siyonist kavim arkasına derin Amerika, yani İsrail lobisini de alarak kukla Biden’ı esir almıştır. Savaş suçuna yüzlerce yaptırım kararına rağmen terörist İsrail’e hiçbiri uygulanmamış. Bu da saldırganlığını ve savaş hukukuna uymayan katliamlarını arttırmıştır. İsrail güçten anlar. Ona anlayacağı dilden bir cevap elbet bir gün verilecektir" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup Hatay’a doğru yola çıktı.